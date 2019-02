Jakubiak o eurowyborach: rozmawiamy z dwoma ugrupowaniami

Federacja dla Rzeczypospolitej i Prawica Rzeczypospolitej rozmawiają z kolejnymi formacjami w sprawie wspólnego startu w eurowyborach - powiedział w Szczecinie lider Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak. Jak dodał, na razie nie chce ujawniać, o jakie ugrupowania chodzi.

- W eurowyborach wystartujemy w koalicji z Prawicą Rzeczypospolitej [ugrupowaniem Marka Jurka - przyp. red.]. Zbieżność nazw nie jest przypadkowa - powiedział w sobotę dziennikarzom Jakubiak.

- Cele mamy bardzo podobne, choć różnice charakterologiczne dość poważne. Myślę, że odniesiemy tutaj sukces. Rozmawiamy w tej chwili z dwoma ugrupowaniami. Mam nadzieję, że te rozmowy będą owocne. Ujawniać, kto to jest, nie będę, dlatego że to jest kwestia negocjacji i podjęcia przez nich decyzji - dodał.

- Jeśli mówimy o eurowyborach, to mówimy o nich także od razu w kontekście jesiennych wyborów, ponieważ wybory do europarlamentu to jest bitwa, ale wojna będzie na jesieni - kontynuował Jakubiak.

"Wiem, jak oni się szarogęszą"

Pytany, z kim jego ugrupowanie nie stworzy koalicji, Jakubiak odpowiedział: - Z PO, dlatego że ja jestem w tej chwili w parlamencie na skutek protestu bezradności wobec PO. Ja wiem, jak oni rządzą, wiem, jak oni się szarogęszą. Nigdy więcej dla Polski takie zachowania nie powinny mieć miejsca - podkreślił.

Dziennikarze pytali także, czy z resztą ugrupowań w obecnym parlamencie jest skłonny rozmawiać. Jakubiak powiedział, że "jak najbardziej".

- Bycie politykiem to nie znaczy zamknąć się we własnej skorupce i zbudować sobie sektę polityczną. Tylko otwartość polityka powinna polegać na tym, że poprzez działalność własnego ugrupowania powinno się prowadzić politykę dla Polski, nie dla siebie - mówił.

"Budować normalną Polskę"

- Jeżeli mówimy o tym, że chcemy normalnej Polski, to po to idziemy do parlamentu, żeby tą normalną Polskę budować - kontynuował. - Jakimi narzędziami? To my te narzędzia przygotowujemy, przewidując przyszłość. Natomiast jeśli przyszłość nas zaskoczy, to musimy być na tyle elastyczni, żeby te narzędzia natychmiast z lewej do prawej ręki przełożyć - dodał.

Jakubiak spotkał się w stolicy Pomorza Zachodniego z sympatykami Federacji dla Rzeczypospolitej. To pierwsze z szeregu zaplanowanych w kraju spotkań z mieszkańcami.