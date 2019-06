Falenta znów chce ułaskawienia. Napisze książkę o kulisach podsłuchiwania

Foto: East News Video: Fakty TVN

Los Falenty w rękach hiszpańskiego sądu. Biznesmen...

Marek Falenta sprzeciwia się ekstradycji do Polski. To nie oznacza, że do niej nie dojdzie, ale sądowa procedura może przedłużyć się nawet do kilku miesięcy. Zatrzymany w piątek koło Walencji Falenta zostanie w areszcie.

»