Falenta nie stawił się do odbywania kary. Chce ułaskawienia od prezydenta

Video: Fakty TVN

Marek Falenta przegrywa w Sądzie Najwyższym

Został skazany na dwa i pół roku wiezienia, ale nadal jest na wolności. To Marek Falenta - zleceniodawca nagrań polityków i biznesmenów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Sąd Najwyższy uznał, że Falenta powinien rozpocząć odbywanie kary, ale to nie takie oczywiste. Prawnik Falenty informuje, że wciąż pozostaje w mocy decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, która wstrzymuje wykonanie kary wobec Falenty do momentu ostatecznego zakończenia postępowania o odroczeniu wykonania kary.

