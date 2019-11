Sąd Najwyższy odroczył rozpoznanie kasacji w sprawie Marka F.

Czuchnowski: Falenta zwraca się do Kaczyńskiego jako do...

Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP Video: tvn24

Czuchnowski: Falenta zwraca się do Kaczyńskiego jako do...

12.06 | - To, co jest najciekawsze w tym liście, to wskazanie, że Kaczyński wiedział o wszystkim. Wiedział o tym, że Falenta ma nagrania - mówił w rozmowie z TVN24 dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski. Skomentował w ten sposób list, który Marek Falenta miał skierować do Jarosława Kaczyńskiego, a którego fragmenty ujawniła w środę "Wyborcza".

»