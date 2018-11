Szef KNF za granicą. Na temat doniesień medialnych "chętnie wypowie się w kraju"

Pozostałe informacje

W takich rozmowach chodzi o to, żeby było jak najbardziej dyskretnie, żeby było jak najmniej dowodów, że ktoś taką propozycję... czytaj dalej »

Premier wezwał szefa Komisji Nadzoru Finansowego do przedstawienia niezwłocznie wyjaśnień w związku z doniesieniami medialnymi... czytaj dalej »

Sam fakt, że szef Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się do właściciela banku, aby zatrudnił określoną osobę i negocjuje z nim... czytaj dalej »

Odtwórz: Giertych: mamy do czynienia z dość oczywistym przestępstwem korupcyjnym

Odtwórz: Wyborcy dali mu mandat, ale nie ma jak go odebrać. Bo wójt ciągle siedzi

13:37

Odtwórz: Neumann: Vito Corleone za ochronę sklepów na ulicach Nowego Jorku taką opłatę pobierał

Szef klubu PO Sławomir Neumann zażądał we wtorek, by premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński doprowadzili do... czytaj dalej »