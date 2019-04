Polityk Platformy w roli "sierotki". Wylosował numer listy Prawa i Sprawiedliwości

Pozostałe informacje

Odtwórz: Premier: odpowiedzialne państwo nie może dokładać do źle funkcjonującego systemu edukacji

Dwa polskie nadleśnictwa wprowadziły całkowity zakaz wstępu do lasów. Majówkowicze z okolic Łodzi i Sczecinka będą musieli... czytaj dalej »

Polski podróżnik Krzysztof Chmielewski został rok temu zamordowany w Meksyku. Do tej pory polskie i meksykańskie organy... czytaj dalej »

Gdańscy policjanci zatrzymali 29-latka, który nie dość, że miał pijany jechać samochodem ze swoją dwuletnią córką, to jeszcze w... czytaj dalej »

13:08

Odtwórz: Nauczyciel roku: nastawialiśmy się na rozmowy, trafiliśmy na środek wojny

To jest pierwsza bitwa i ja wcale nie uważam, że to jest bitwa przegrana - ocenił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marcin Zaród,... czytaj dalej »