Horała: decyzja NIK budzi pewne podejrzenia

Video: tvn24

Maciej Gutowski o sprawie Mariana Banasia

04.12 | Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pytany w TVN24, co musi się stać, żeby Banaś stanął przed prokuratorem, powiedział, że "należałoby po pierwsze uchylić immunitet". - To dyskusyjne, czy on sam może się zrzec, bo to chroni Izbę, a nie samego prezesa - zaznaczył. Jak mówił, "wtedy prokurator ma możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności, jeśli istnieją do tego podstawy, skierowania aktu oskarżenia do sądu". - Jeśli zapada prawomocne orzeczenie sądu skazujące, wówczas istnieją podstawy do odwołania prezesa NIK-u - dodał.

