Małżeństwo aresztowane po Marszu Równości w Lublinie. Posiadali "przyrządy wybuchowe”

Marsz Równości w Lublinie

Lubelski Marsz Równości organizowany jest już po raz drugi. To uliczne wsparcie dla środowisk LGBT, podczas którego uczestnicy domagają się równych praw dla wszystkich. W ubiegłym roku w Lublinie odbywały się kontrmanifestacje i doszło do zamieszek. Jak przebiegało to w tym roku? Więcej na ten temat dziś w materiale Dariusza Prosieckiego w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

