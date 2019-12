Premier pytał o powoływanie sędziów w PRL i przez KRS. "To dwa zupełnie różne systemy"

Video: tvn24

Małgorzata Szuleka o powoływaniu sędziów przez Radę Państwa...

13.12| - Nie widzę dużo sensu w porównywaniu obecnej sytuacji powoływania sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a tych powoływanych w czasach PRL głównie dlatego, że to są dwa zupełnie różne systemy państwa - w taki sposób Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odniosła się do słów premiera Morawieckiego. Mówił on, że jest ciekaw, który organ według TSUE - Rada Państwa PRL czy obecna KRS, jest "bardziej właściwy" do powoływania sędziów. - Nie możemy tej dyskusji sprowadzać do takiego absurdu - dodała.

