"Możemy obronić Polskę przed prezydentem Dudą"

Video: tvn24

Bodnar: człowiek zaczyna myśleć, co by było gdyby

21.11 | Jeżeli pojawia się nazwisko w takim kontekście, to zawsze jest to oczywiście miłe, (jest to - red.) zaszczyt i człowiek zaczyna myśleć, co by było gdyby - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, odnosząc się do swojej ewentualnej kandydatury na urząd prezydenta. Mówił jednak, że nie zamierza ubiegać się o prezydenturę, zwracając uwagę, że nadal pełni urząd RPO.

