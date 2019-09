Kidawa-Błońska: chcę debatować z Jarosławem Kaczyńskim





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Małgorzata Kidawa-Błońska w "Kropce nad i"

To Jarosław Kaczyński jest "jedynką" w Warszawie i to my powinniśmy tutaj w Warszawie ze sobą rozmawiać, nie szukać jakichś innych zastępczych rozwiązań. Zawsze w tradycji było, że "jedynki" z jednego miasta ze sobą debatują, żeby ludzie mogli poznać ich poglądy i zobaczyć, jak się zachowują - powiedziała w "Kropce nad i" Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że była "trochę zaskoczona" wskazaniem jej na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na premiera. - To była szybko przeprowadzona decyzja. Rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną dwa razy i ustaliliśmy zasady, o co nam chodzi. A tak naprawdę chodzi nam o to, żeby te wybory wygrać. Jeżeli to jest szansa, żebyśmy wygrali i zrobili, żeby Polska się zmieniła, to warto spróbować - powiedziała.

Wicemarszałkini Sejmu podkreśliła, że dla niej - obok programów ekonomicznych i edukacyjnych - ważna jest kwestia podzielonego społeczeństwa. - Podziały w Polsce są tak wielkie, że boję się, że już za parę lat w ogóle nikt ze sobą przy stole wigilijnym nie usiądzie: albo ludzie będą wygłaszali sobie jakieś prztyczki, albo będą się wzajemnie obrażali. Kiedy patrzę, jak wygląda polska polityka, to jest ostatni moment na to, żeby to zatrzymać - zwróciła uwagę.

- Bardzo dużo jeździłam po Polsce. Przez ostatnie cztery lata byłam prawie wszędzie. Pierwszą rzeczą, o której ludzie mi mówili to było: czy wy nie możecie zacząć ze sobą rozmawiać? - mówiła Kidawa-Błońska. - Nie można myśleć, że w Polsce się coś zmieni, jeżeli nie zaczniemy się zachowywać normalnie, jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać - dodała.

Kidawa-Błońska zapytana została o motywy decyzji Grzegorza Schetyny, że nie będzie startować z "jedynki" w Warszawie oraz że to ona będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. - Grzegorz Schetyna jest odpowiedzialnym politykiem i chce, żeby te wybory zakończyły się sukcesem opozycji. To jest jego bardzo duża odpowiedzialność, że potrafił cofnąć się i powiedzieć: tak, próbujemy innego rozwiązania, bo te wybory naprawdę musimy wygrać - powiedziała.

- Będę przekonywała Polaków do tego, że nie ma zmarnowanych głosów, że głos każdego Polaka jest ważny - dodała.

Kidawa-Błońska powiedziała, że chce debatować z Jarosławem Kaczyńskim. - On jest "jedynką" w Warszawie i to my powinniśmy tutaj w Warszawie ze sobą rozmawiać, nie szukać jakichś innych zastępczych rozwiązań. Jako "jedynki" z jednego miasta powinniśmy ze sobą rozmawiać - wyjaśniła. - Zawsze w tradycji było, że jedynki z jednego miasta ze sobą debatują, żeby ludzie mogli poznać ich poglądy i zobaczyć, jak się zachowują - dodała.

- W Platformie (Obywatelskiej - red.) jestem od pierwszego dnia przez te wszystkie lata. Nie jestem szefem, ale Platforma to nie Prawo i Sprawiedliwość. My jednak działamy demokratycznie i zespołowo. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje o wszystkim i że może rozkazać, żeby ktoś coś zrobił. U nas, jeśli kogoś chce się do czegoś przekonać, to trzeba go przekonać i ta osoba sama podejmuje decyzję. To jest inny model działania - tłumaczyła Kidawa-Błońska.