Tragiczny bilans majówki na drogach. Od wtorku do soboty zginęły 23 osoby

Według wstępnych danych Komendy Głównej Policji od wtorku 30 kwietnia do soboty na polskich drogach doszło do 321 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 391 osób zostało rannych. Do największej liczby wypadków doszło we wtorek - wtedy w 91 zdarzeniach zginęło 5 osób, a 106 zostało rannych.