Magdalena Kralka chce dostać list żelazny. "Nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo"





Magdalena Kralka, poszukiwana za kierowanie gangiem związanym z kibolami Cracovii oraz handel narkotykami, wystąpiła do krakowskiego sądu o wydanie listu żelaznego - wynika z informacji tvn24.pl. Dzięki temu mogłaby uniknąć aresztowania po powrocie do Polski. Kilka tygodni temu wydano za nią Europejski Nakaz Aresztowania.

Według śledczych z małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Magdalena Kralka kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała na masową skalę narkotykami (zarzuty dotyczą sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy o wartości 4,3 miliona euro). Kobieta miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby. Magdalena Kralka wciąż jest nieuchwytna. "Mając takie pieniądze, można się ukrywać" Nadal nie udało... czytaj dalej »

Gang, którym miała kierować Kralka stworzyło trzech braci Z.: Adrian, Jakub i Mariusz. Magdalena Kralka jest konkubiną tego ostatniego. Mężczyźni byli kibolami Cracovii, zorganizowana grupa przestępcza powstała w oparciu o struktury pseudokibiców. W pewnym momencie gang "Zielonych" zmonopolizował praktycznie dostawy narkotyków do Krakowa. Do Małopolski co miesiąc trafiał z Holandii i Hiszpanii nielegalny towar wart 1,5 mln euro.

Zastrzelony podczas próby zatrzymania przez antyterrorystę

W grudniu 2017 r. Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję wymierzoną w grupę kiboli Cracovii. Za kratki trafili m.in. Jakub i Mariusz Z., ich brat Adrian został zastrzelony podczas próby zatrzymania przez antyterrorystę. Według oficjalnej wersji miał rzucić się na policjanta i próbować odebrać mu broń. Rodzina twierdziła, że został zastrzelony, mimo że nie stawiał oporu. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.

Gdy policja wyeliminowała braci Z., kontrolę nad finansami miały przejąć ich partnerki: Magdalena Kralka (konkubina Mariusza Z.) oraz Gabriela S. (konkubina zastrzelonego Adriana Z.). "Zieloni" inwestowali pieniądze z narkotyków m.in. w nieruchomości. Wśród członków gangu zatrzymanych przez policję jest prezes firmy deweloperskiej, która prowadziła inwestycje w oparciu o pochodzące z narkotyków środki. Gangsterzy wybudowali na południu Krakowa osiedle, powiązane z nimi spółki i osoby fizyczne są właścicielami wielu hektarów ziemi w stolicy Małopolski oraz pobliskich gminach. Część nieruchomości w trakcie śledztwa zabezpieczyła prokuratura.

Kralka wyjechała z kraju

Po kilku miesiącach śledczy postanowili kolejny raz uderzyć w gang "Zielonych". Tym razem miało dojść do zatrzymania ich konkubin i zlikwidowania finansowego ramienia grupy. Udało się zatrzymać jedynie Gabrielę S. Magdalena Kralka wyjechała z kraju i uniknęła aresztu.

Od miesięcy śledczy są bezradni w poszukiwaniach kobiety, mimo zaangażowania poważnych środków oraz najlepszych specjalistów od poszukiwania ukrywających się przestępców. Kralka kilka razy zmieniała kraje, w których przebywała. Gdy policjantom wydawało się, że już są na jej tropie, kobieta nagle zmieniała miejsce pobytu. Dziś przebywa w państwie, gdzie polskie służby są praktycznie bezradne ze względu na względy prawne. Dodatkowo kobieta wyjątkowo dba o swoje bezpieczeństwo. Z Polską kontaktuje się wyrafinowanymi metodami, praktycznie wykluczającymi jej namierzenie.

Źródło: policja Poszukiwana Magdalena Kralka

Wystąpiła o list żelazny

Ale podejrzana o kierowanie gangiem zdaje sobie sprawę, że ukrywanie się na dłuższą metę nie jest dla niej najlepszym rozwiązaniem. Dlatego we wtorek w Sądzie Okręgowym w Krakowie jej obrońca złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Dzięki tej procedurze kobieta mogłaby odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy do czasu zakończenia postępowania w jej sprawie. Adwokat Maciej Burda zapewnia w jej imieniu w piśmie do sądu, że Kralka nie będzie utrudniała postępowania karnego.

"Będzie sumiennym jego uczestnikiem, a wydanie listu żelaznego pomoże prokuratorowi dokończyć czynności niezbędne do zakończenia śledztwa" - napisał. Kobieta prosi krakowski sąd o zagwarantowanie wolności do czasu zakończenia postępowania w jej sprawie pod warunkiem wpłacenia przez nią 100 tys. złotych poręczenia. "Tam pieniądze stały na paletach". Kim jest poszukiwana Magdalena Kralka "Przejęła potężny... czytaj dalej »

Adwokat kobiety podnosi, że Kralka ucieka przed policją, bo obawia się podzielania losu Adriana Z., brata jej partnera, zastrzelonego przez antyterrorystę podczas próby zatrzymania w trakcie akcji Centralnego Biura Śledczego Policji.

"Magdalena Kralka nie może liczyć na uczciwe i rychłe rozpoznanie jej sprawy, a tymczasowe aresztowanie będzie wykorzystywane dla wywarcia presji zmierzającej do potwierdzenia stawianych jej zarzutów. (…) Podejrzana nie chciałaby zginąć od kuli w plecy wystrzelonej przy przypadkowym przeładowywaniu broni przez funkcjonariusza służby więziennej czy policjanta, jak również nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo" - wyjaśnia adwokat.

We wniosku do sądu twierdzi też, że informacje podawane przez media na jej temat świadczą o bezradności śledczych, którzy "frustrację kanalizują w inicjowaniu prasowych publikacji o wątpliwej prawdziwości, ewentualnie, że chcą uzyskać społeczną akceptację dla planowanych działań bezprawnych".

To kolejny wniosek o list żelazny ze strony ukrywającej się przed polską policją kobiety. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy odrzucił podobną jej prośbę. Jej gang miał rozprowadzić 65 kilogramów narkotyków. Interpol szuka 30-latki Policja prosi o... czytaj dalej »

Przyjazd do Polski w zamian za zwolnienie z aresztu Gabrieli S.

Według informacji tvn24.pl pełnomocnicy Magdaleny Kralki już od kilku miesięcy negocjowali jej powrót do kraju i oddanie się w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kilka tygodni temu kobieta miała nawet zdecydować się na przyjazd do Polski w zamian za obietnicę zwolnienia z aresztu Gabrieli S., konkubiny Adriana Z., jednego z liderów gangu "Zielonych", brata partnera Magdaleny Kralki.

Gabriela S. została aresztowana pod zarzutem udziału w grupie przestępczej, którą kierować miała Kralka oraz wyprania niemal 4 mln zł pochodzących z przestępstw. Rodzina walczy o zwolnienie S., bo kobieta pozostawiła na wolności dwuletnie dziecko.

Z ustaleń dziennikarzy tvn24.pl wynika, że Kralka w ostatniej chwili rozmyśliła się i postanowiła nadal ukrywać się przez policją.