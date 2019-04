Wielkanocny stół według Magdy Gessler





Wielkanocny stół to taki, na którym zadbamy o produkty ziemi polskiej - mówi w rozmowie z porankiem "Wstajesz i weekend" restauratorka Magda Gessler. Jej zdaniem "w Polsce można znaleźć rzeczy genialne, które są w ogóle niedoceniane w innych krajach".

Wspominając swoje święta z dzieciństwa, prowadząca "Kuchenne rewolucje" mówiła, że "pachniały hiacyntem, wędzeniem, żurem, pachniały perfumami mamy oraz pierwszą zielenią". - Pachniały także tym, że mama otwierała okno i dzwony kościoła ze starówki wpadały do naszego pokoju i to był początek tego, że należy wstawać do stołu - mówiła.

Pytana o to, co według niej jest najważniejsze w świętach wielkanocnych, Magda Gessler odpowiedziała, że jest to "zgoda w rodzinie". - To jest święto wiosny, dzieci, rodzącego się życia. Bez dzieci to święto jest smutne. Najcudowniejsze te święta były wtedy, gdy dzieci były małe - wspominała restauratorka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Magdą Gessler