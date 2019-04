Macierewicz zapowiadał polsko-ukraińskie śmigłowce. "Nie było i nie ma żadnych prac"

"Polska Grupa Zbrojeniowa oficjalnie: nie było i nie ma żadnych prac nad polsko-ukraińskim śmigłowcem zapowiedzianym przez A. Macierewicza" - poinformował poseł PO Krzysztof Brejza, publikując na Twitterze odpowiedź, jaką otrzymał z PGZ. Wcześniej skierował pytanie na temat ewentualnych prac nad budową polsko-ukraińskiego śmigłowca, o której w październiku 2016 roku mówił ówczesny szef MON Antoni Macierewicz.

Krzysztof Brejza poinformował we wtorek na Twitterze o odpowiedzi Polskiej Grupy Zbrojeniowej w sprawie jego pytania dotyczącego zapowiedzi o budowie polsko-ukraińskiego śmigłowca, o której w 2016 roku mówił ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Macierewicz zapowiadał śmigłowce z Ukrainą. Minęło półtora roku, postępów brak Wśród licznych... czytaj dalej » Macierewicz ogłaszał wspólny polsko-ukraiński projekt między innymi w kilku wywiadach. "Można mówić o perspektywie budowy i produkcji polskiego śmigłowca. Byłby on produkowany na potrzeby Europy Środkowej. Zwłaszcza, że mamy bardzo ciekawą propozycję ukraińskiego producenta silników samolotowych i śmigłowcowych Motor-Sicz. (...) To daje szansę na efektywne wykorzystanie sprzętu porosyjskiego, a także budowę zupełnie nowego śmigłowca, nieustępującego parametrami propozycjom zachodnim" - mówił na przykład w tygodniku "Sieci" w październiku 2016 roku.

"Blef i fanatasmagoria wiceprezesa PiS"

Poseł Brejza zwrócił się do Polskiej Grupy Zbrojeniowej o informacje dotyczące prac nad budową polsko-ukraińskiego śmigłowca, o którym mówił Macierewicz. We wtorek opublikował na Twitterze odpowiedź, jaką otrzymał z PGZ.

"No to bum! Polska Grupa Zbrojeniowa oficjalnie: nie było i nie ma żadnych prac nad polsko-ukraińskim śmigłowcem zapowiedzianym przez A. Macierewicza. Wszystko to blef i fanatasmagoria wiceprezesa PiS. A MON w dalszym ciągu unika jednoznacznej odpowiedzi" - napisał.

Poseł PO pytanie do PGZ skierował 11 marca 2019 roku, odpowiedź otrzymał 28 marca. W opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych piśmie Polskiej Grupy Zbrojeniowej możemy przeczytać, że "zgodnie ze stanem wiedzy PGZ S.A., spółki z Grupy Kapitałowej PGZ nie uczestniczyły i nie uczestniczą w projekcie budowy polsko-ukraińskiego śmigłowca".

Polska Grupa Zbrojeniowa w piśmie do posła Brejzy podkreśliła, że "nie ma podstaw, aby odnosić się do wypowiedzi osób spoza Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGZ, w szczególności ministra obrony narodowej lub innych urzędników państwowych, na temat międzypaństwowych projektów współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego i obronności".

Wcześniej pytania otrzymał MON

To nie pierwsze pytanie Brejzy w tej sprawie. W styczniu 2018 roku o program budowy polsko-ukraińskiego śmigłowca poseł PO dopytywał resort obrony. Chciał wiedzieć między innymi, jakie kroki podjęto od ogłoszenia przez Macierewicza deklaracji z 2016 roku. Pytał między innymi, czy odbywały się w tej sprawie jakieś rozmowy, czy powołano zespoły eksperckie oraz czy oszacowano koszty.

"Produkcja śmigłowców jest formą działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorców" - odpowiedziało Brejzie wówczas ministerstwo.

"Oznacza to, że prowadzenie rozmów lub zawieranie porozumień o wspólnej budowie śmigłowców przez polskie i ukraińskie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w obszarze projektowania i produkcji lotniczej, nie wymaga zgody resortu obrony narodowej w tym zakresie" - napisał w imieniu szefa MON sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Pytania posła Gawlika

O budowę śmigłowców z Ukrainą pytał także poseł PO Zdzisław Gawlik. Złożył interpelację poselską, na którą w maju 2017 roku z ramienia MON odpowiedział mu ówczesny wiceszef tego resortu Bartosz Kownacki. Przekazał, że "resort obrony narodowej w ramach międzynarodowej współpracy wojskowo-techniczno-przemysłowej nie prowadzi z Ukrainą rozmów w zakresie wspólnej budowy śmigłowców".

"Rozważana była natomiast ewentualna wspólna modernizacja śmigłowców aktualnie eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP. Prace koncepcyjne dotyczące modernizacji śmigłowców M-8/17 podjęły w 2016 r. we współpracy z ukraińską firmą Motor Sicz zorganizowane w konsorcjum następujące polskie podmioty: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.,Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o., Green Aviation Sp. z o.o." - wyjaśniał Kownacki.