Video: Fakty TVN

Nowelizacja ustawy o modernizacji armii podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, która stopniowo zwiększa wydatki obronne do co najmniej 2,5 procent PKB i ustala liczebność sił zbrojnych na 200 tysięcy, wliczając w to Wojska Obrony Terytorialnej. O szczegółach dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

