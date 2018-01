Macierewicz szefem podkomisji smoleńskiej





»

Antoni Macierewicz został przewodniczącym podkomisji zajmującej się sprawą katastrofy w Smoleńsku. Nowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał go na to stanowisko w czwartek.

Antoni Macierewicz stracił we wtorek stanowisko szefa MON. Zastąpił go - w ramach rekonstrukcji rządu - Mariusz Błaszczak, wcześniejszy minister spraw wewnętrznych i administracji. W czwartek nowy minister obrony narodowej powołał byłego ministra obrony narodowej na funkcję przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 roku w Smoleńsku.

"Wykazał się wyjątkową determinacją"

W oficjalnym komunikacie napisano, że minister Mariusz Błaszczak stwierdził, iż "Antoni Macierewicz wykazał się wyjątkową determinacją oraz zaangażowaniem w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zarówno jako minister obrony narodowej, jak i wcześniej jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154 M".

"Antoni Macierewicz gwarantuje to, że okoliczności największej tragedii w dziejach powojennej Polski zostaną wyjaśnione. W ocenie szefa MON, Antoni Macierewicz swoim doświadczeniem stworzy Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego warunki do skutecznego ustalenia przyczyn wydarzeń z 10.04.2010 r." - napisano w komunikacie.

Oglądaj Wideo: Krzysztof Skórzyński/Fakty TVN 10.01.2018 | Echa rekonstrukcji. Jaka będzie przyszłość Antoniego Macierewicza?

Oficjalne ustalenia w sprawie katastrofy

Podkomisja wielokrotnie już ogłaszała, że na pokładzie tupolewa doszło do eksplozji. Na przykład 10 kwietnia 2017 roku podkomisja, powołana w lutym 2016 roku przez ministra obrony Antoniego Macierewicza, ogłosiła, że samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Hipotezy te są sprzeczne z ustaleniami państwowej komisji Millera.

Podkomisja smoleńska po raz kolejny o wybuchu Lewe skrzydło... czytaj dalej » W latach 2010-11 katastrofę smoleńską badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczącym był ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. W opublikowanym w lipcu 2011 roku raporcie komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny.

Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.