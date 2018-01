Nowy szef SKW przyjdzie z MSWiA. Kandydat Błaszczaka zaopiniowany pozytywnie





Foto: Grzegorz Skowronek / AG | Video: tvn24 W ostatnich miesiącach iskrzyło na linii SKW-Pałac Prezydencki

Sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Materka na nowego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wcześniej z tego stanowiska ustąpił Piotr Bączek.

O decyzji sejmowej komisji poinformował jej przewodniczący poseł Marek Opioła. Materka do tej pory kierował Departamentem Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: Twitter - @marekopiola Sejmowa speckomisja poparła kandydautrę Materka na szefa SKW

Szef wojskowego kontrwywiadu podał się do dymisji Szef Służby... czytaj dalej » Wskazanie nowego szefa SKW było konieczne, po tym jak w poprzednim tygodniu dymisję z tego stanowiska złożył Piotr Bączek. Należał on do bliskich współpracowników Antoniego Macierewicza, który w ramach rekonstrukcji rządu PiS stracił stanowisko ministra obrony narodowej.

Przyjdzie z MSWiA

Teraz resortem obrony kieruje Mariusz Błaszczak, dotychczasowy szef MSWiA - gdzie współpracował razem z Materkiem.

Zgodnie z przepisami szefa SKW powołuje i odwołuje premier - na wniosek szefa MON, po zasięgnięciu opinii prezydenta oraz sejmowej speckomisji i rządowego kolegium do spraw służb specjalnych.

Zastępcami szefa SKW są podpułkownik Marek Utracki i pułkownik Tomasz Grudziński.

W ubiegły wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie rządu - między innymi dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński został szefem MSWiA w miejsce Mariusza Błaszczaka, który z kolei zastąpił Antoniego Macierewicza na stanowisku szefa MON.