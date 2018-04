Na szczęście kobieta, która chciała przekroczyć jezdnię, w porę zareagowała i uciekła na chodnik, kiedy przed przejściem dla pieszych w Łukowie (Lubelskie) zderzyły się dwa samochody. 30-latka prowadząca citroena uderzyła w tył audi i wepchnęła je na pasy.

Na przejściu "odbiła się" od samochodu Pierwsze auto się... czytaj dalej » Za spowodowanie zagrożenia i rażące naruszenie przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym policjanci zatrzymali 30-latce prawo jazdy. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Kobiecie grozi wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami.

Zdarzenie, do którego doszło we wtorek, zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.

Na nagraniu widać, jak do przejścia dla pieszych zbliża się kobieta. Nadjeżdżające audi zatrzymuje się, a wtedy w jego tył uderza nadjeżdżający citroen. Kobieta ucieka z ulicy na chodnik.

Kierowcy trafili do szpitala, ale na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń.

"Przestroga dla wszystkich kierowców"

- Widać, że wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do nieszczęścia - skomentowała nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Podkreśliła, że jest to "przestroga dla wszystkich kierowców" - Jeżeli siedzimy za kierownicą, musimy zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła nas i być skoncentrowanym. Brak koncentracji może doprowadzić do poważnych obrażeń, a czasami do śmierci drugiego człowieka - dodała policjantka.



Oglądaj Wideo: tvn24 Nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek o wypadku w Łukowie