Piesza na przejściu, kierowca jedzie wprost na nią. Policja publikuje nagranie





Foto: KWP Lublin | Video: KWP Lublin Samochód potrącił kobietę na przejściu dla pieszych w Łukowie

Kierowca nissana potrącił 41-letnią kobietę na przejściu dla pieszych w Łukowie w województwie lubelskim. Poszkodowana trafiła do szpitala. Policja publikuje nagranie ku przestrodze.

Z impetem uderzył w nastolatkę i odjechał Na przejściu dla... czytaj dalej » Do wypadku doszło we wtorek przed południem na ulicy Piłsudskiego w Łukowie. 62-letni kierowca nissana, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, nie zachował ostrożności. Choć miał taki obowiązek, nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez jezdnię 41-letniej kobiecie.

Według policji, kierowca tłumaczył się, że to piesza wtargnęła na przejście tuż przed jego samochód. Jak wyraźnie widać na nagraniu, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Spokojnie przechodząca po zebrze kobieta zbliżała się już do środka jezdni, gdy nadjechał samochód, nawet nie zwalniając.

W tym samym czasie na przeciwnym pasie ruchu przepisowo zatrzymują się inne samochody, w tym nauka jazdy.

Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Stracił prawo jazdy

Zdarzenie zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. "Policjanci, analizując okoliczności zaistniałego zdarzenia, uznali, że kierujący samochodem marki Nissan spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przekazała policja.

62-letni kierowca stracił prawo jazdy. Jego sprawa trafi do sądu. Grozi mu wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami.