Schreiber: póki jesteśmy przy władzy, nie będzie eksperymentów na dzieciach





»

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, o których jest mowa w tak zwanej deklaracji LGBT podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego, niepokoją wielu ludzi - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Łukasz Schreiber, poseł PiS i sekretarz stanu w kancelarii premiera. Zapewniał, że dopóki jego formacja rządzi w Polsce, "tego rodzaju eksperymenty na dzieciach nie będą prowadzone".

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" - tak zwaną deklarację LGBT.



"Edukacja seksualna to nic innego jak edukacja zdrowotna. Każdy ma do niej prawo" Przychodzi taki... czytaj dalej » Podczas konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem 9 marca prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika". W jej centrum - według Kaczyńskiego - "jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci", która "ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia".

Schreiber: zasady WHO niepokoją wielu ludzi

Łukasz Schreiber przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "to jest problem, którego nie warto trywializować".



- W deklaracji mamy punkt dotyczący edukacji, gdzie czytamy o "wprowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej identyfikacji płciowej zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia" - mówił.



Rzecznik Praw Dziecka: chętnie spotkam się z Trzaskowskim w sprawie deklaracji LGBT Burmistrz czy... czytaj dalej » Wskazywał, że "zasady, które są wskazane w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia, niepokoją wielu ludzi". - Możemy tam przeczytać, że dla dzieci w takim wieku ma być "radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie" - stwierdził Schreiber.

"Tego rodzaju eksperymenty na dzieciach nie będą prowadzone"

Na uwagę prowadzącego, że karta LGBT ma dotyczyć szkół i młodzieży, a nie dzieci w wieku 0-4 lat, Schreiber powtórzył, że w podpisanej przez Trzaskowskiego deklaracji są odwołania do standardów WHO.



- Na gruncie obecnych przepisów jest to niemożliwe. Obawiam się, czy to nie jest tak, że mamy do czynienia z pierwszym krokiem, który zostaje ku temu uczyniony - powiedział Schreiber.



Zapewniał, że "póki Prawo i Sprawiedliwość będzie przy władzy, wszyscy mogą być spokojni, że tego rodzaju eksperymenty na dzieciach nie będą prowadzone".

- Ale jeżeli przedstawiciele Koalicji Europejskiej wygrywaliby wybory, na przykład parlamentarne, to już takiej pewności mieć nie można - zaznaczył.