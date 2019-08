Piebiak złożył rezygnację. Ziobro "z dezaprobatą" przyjął okoliczności sprawy

W poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęciłem cztery lata ciężkiej pracy, składam na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu - napisał w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. - Tak należało się zachować - skomentowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Onet: wiceminister sprawiedliwości "aranżował i kontrolował akcję" dyskredytowania sędziów Wiceminister... czytaj dalej » Łukasz Piebiak zapewnił, że będzie z determinacją bronić swojego dobrego imienia, na które - jak napisał - pracował całe życie. "Wnoszę do sądu pozew przeciwko redakcji Onet, która rozpowszechnia pomówienia na mój temat oparte na relacjach niewiarygodnej osoby" - oświadczył ustępujący wiceminister sprawiedliwości.

Onet: akcja zorganizowanego hejtu przeciwko sędziom

Portal Onet ustalił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak może stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. Jedna z akcji miała skompromitować szefa Iustitii Krystiana Markiewicza. Według ustaleń Onetu, za rozsyłanie kompromitujących go materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje).



Aby zdyskredytować przewodniczącego Iustitii, Emilia miała przekazywać szkalujące go informacje dotyczące życia osobistego do oddziałów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i mediów. Według publikacji Onetu, list miała też wysłać do samego Markiewicza na jego domowy adres, otrzymany od Piebiaka.

Piebiak: byłem ofiarą hejtu

Wiceminister Piebiak we wtorkowym oświadczeniu zaznaczył, że wielokrotnie był atakowany przez "media i sędziów wrogich reformie".

"Publikowano w prasie i w Internecie informacje nieprawdziwe oraz odnoszące się do mojego prywatnego życia. Byłem ofiarą hejtu inspirowanego przez przeciwników zmian w sądownictwie" - przekonywał. "Nieprzypadkowo kłamstwa pojawiają się bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi. Mają uderzyć nie we mnie, ale w reformy. Są narzędziem walki politycznej" - ocenił. "Powinni natychmiast odejść. Zarówno Łukasz Piebiak, jak i Zbigniew Ziobro" Doszło do... czytaj dalej »

Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczył, że jego rezygnacja wynika z poczucia odpowiedzialności za powodzenie reform. "Ma chronić Sprawę, której służę, a nie dawać satysfakcję oszczercom. Ich kłamstw dowiodę przed sądem. Nie chcę, aby wysuwane pod moim adresem oszczerstwa stały się pretekstem do ataków na zmiany w sądownictwie, na które czekały miliony Polaków" - wskazał Piebiak.

Rzeczniczka PiS: zachował się w sposób odpowiedzialny

Do dymisji Łukasza Piebiaka odniosła się rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. W rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że zachował się on "w sposób odpowiedzialny" i "tak należało się zachować".

- Zobaczymy co będzie działo się dalej w tej sprawie. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jak najbardziej popieramy tę decyzję pana ministra - mówiła.

Zaznaczała, że "to jest nowa sprawa, wydarzyła się kilka godzin temu". - Tego rodzaju sprawy wymagają dogłębnego wyjaśnienia. Bardzo proszę też dać czas wszystkim stronom na wyjaśnienie - zaapelowała.

Pytana przez reportera TVN24, czy Zbigniew Ziobro powinien również podać się do dymisji, odparła: - Ja nie będę na to pytanie w tej chwili odpowiadać. Sprawa wymaga wyjaśnienia. Myślę, że pana pytania są za daleko idące.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości: Ziobro z dezaprobatą przyjął doniesienia Onetu

Rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak powiedział, że Łukasz Piebiak oddał się do dyspozycji ministra Zbigniewa Ziobry już w poniedziałek wieczorem.

- Minister z dezaprobatą przyjął okoliczności opisane w artykule i zażądał wyjaśnienia sprawy. Po powrocie z zagranicznego urlopu wiceminister Piebiak złożył wyjaśnienia. Minister Ziobro poprosił o rezygnację - zaznaczył Kanthak.

