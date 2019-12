Po aferze hejterskiej poszedł na urlop. Przerwa Piebiaka w orzekaniu przedłużona

Video: tvn24

"Jest zaszczytem bronić ministra sprawiedliwości"

11.09| Następnie głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Mówił, że "jest zaszczytem bronić ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego". - Państwo w istocie wykorzystujecie te wnioski (o wotum nieufności - red.) jako pretekst do tego, żeby zaatakować ministra sprawiedliwości, bo to wszystko, co zrobiliśmy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, to jest istotnie rewolucja w wielu obszarach. To my wyszliśmy na przekór oczekiwaniom społeczeństwu - przekonywał.

