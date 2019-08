"Powinni natychmiast odejść. Zarówno Łukasz Piebiak, jak i Zbigniew Ziobro"





»

Doszło do sytuacji, w której haniebnymi metodami próbowano doprowadzić do podważenia wiarygodności sędziów - powiedział poseł Paweł Olszewski z klubu PO-KO. Odniósł się w ten sposób do publikacji Onetu, który napisał, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak "aranżował i kontrolował akcję" mającą między innymi skompromitować sędziego Krystiana Markiewicza. Posłowie opozycji domagają się dymisji Piebiaka i jego zwierzchnika, ministra Zbigniewa Ziobry.

Portal Onet ustalił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ma stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. Jedna z akcji miała skompromitować szefa Iustitii Krystiana Markiewicza.

Sędzia Markiewicz: w ministerstwie zbudowano system zmierzający do niszczenia konkretnych ludzi To rzecz nie do... czytaj dalej » Według Onetu, za rozsyłanie kompromitujących go materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje).

"Ministerstwo hejtu"

Poseł PO-KO Paweł Olszewski określił Ministerstwo Sprawiedliwości mianem "ministerstwa hejtu". - Doszło do sytuacji, w której haniebnymi metodami (Piebiak - red.) próbował doprowadzić do podważenia wiarygodności sędziów - powiedział poseł.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że kariera wiceministra się zakończyła - dodał.

"Powinni natychmiast odejść"

Poseł Robert Kropiwnicki powiedział, że "nie wyobraża sobie w tej sytuacji, żeby minister Ziobro dalej pełnił swoją funkcję". - Powinni natychmiast odejść. Zarówno Łukasz Piebiak, jak i Zbigniew Ziobro. Tylko w ten sposób można zakończyć tę tragiczną serię, która się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości - ocenił.

Zdaniem posła wiceminister Piebiak, "który jest również sędzią, makabrycznie złamał zasady etyki sędziowskiej i za to do tej pory nie odpowiedział". - To jest coś niesamowitego, że takie osoby, które łamią kręgosłupy polskim sędziom, starają się dalej pełnić funkcje publiczne - dodał.

- Jest niedopuszczalne, żeby urzędujący sędzia w ten sposób się zachowywał i nie było kilka godzin po ujawnieniu tej afery wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec niego. Jeżeli Ziobro tego nie wykona, powinien zostać zdymisjonowany przez premiera - podkreślił Kropiwnicki.

"On się powinien przede wszystkim z tego wytłumaczyć"

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak powiedział, że "ma wrażenie, że od kilku lat żyjemy w ponurej bajce, której bohaterami są trolle internetowe".

Wiceminister ma stać za hejtem wobec sędziów. Gowin: takie praktyki byłyby nieakceptowalne Gdyby mojemu... czytaj dalej » - To jest takie judzenie, brudne metody. Jest też pytanie, czy ktoś za to płaci? Czy czasem nie jest tak, że (płacimy - red.) my wszyscy podatnicy, że z naszych pieniędzy opłaca się taki hejt na partyjne zlecenie - zastanawiał się poseł.

Powiedział, że "najprostszą sprawą dla PiS-u byłaby dymisja tego pana". - Ale nie jest dzisiaj najważniejsze to, żeby odszedł. On się powinien przede wszystkim z tego wytłumaczyć - zaznaczył Stefaniak.

Terlecki "nic nie wie na ten temat"

Sprawy nie chciał komentować wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Pytany przez reportera TVN24 o publikację Onetu, odparł, że "nic nie wie na ten temat".