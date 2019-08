Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kim są "Herszt" i "Kuba MS"

Video: tvn24

Laskowski o hejcie wobec Gersdorf: to kompromituje państwo...

22.08| - To w ogóle nie jest do zaakceptowania, ale w wykonaniu sędziowskim czy wysokich urzędników państwowych to poczucie zażenowania to jest za mało - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Odniósł się w ten sposób do informacji dotyczących organizowania hejtu wobec Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Dodał, że na razie nie ma decyzji w sprawie działania dyscyplinarnych wobec sędziego Konrada Wytrykowskiego, który miał stać za organizacją hejtu.

