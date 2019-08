Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające, a UODO "analizuje sprawę" Piebiaka

Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez Łukasza Piebiaka - przekazała prokurator Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Urząd Ochrony Danych Osobowych oświadczył natomiast, że analizuje sytuację "pod kątem działań, jakie będziemy mogli podjąć". Na spotkaniu w środę mają zapaść "konkretne decyzje co do dalszych działań UODO".

Prokurator Mirosława Chyr przekazała, że prowadzone jest postępowanie w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez Łukasza Piebiaka. Zawiadomienie w tej sprawie, jak dodała, zostało złożone we wtorek przez Sojusz Lewicy Demokratycznej do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Onet: wiceminister sprawiedliwości "aranżował i kontrolował akcję" dyskredytowania sędziów Wiceminister... czytaj dalej »

- Sprawa znajduje się na etapie postępowania sprawdzającego - zaznaczyła prokurator.

Onet: wiceminister "aranżował i kontrolował akcję" dyskredytowania sędziów

Postępowanie sprawdzające ma związek z doniesieniami portalu Onet.pl. Ustalił on, że Łukasz Piebiak może stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. Jedna z akcji miała skompromitować szefa Iustitii Krystiana Markiewicza. Według ustaleń Onetu za rozsyłanie kompromitujących go materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje).

Aby zdyskredytować przewodniczącego Iustitii, Emilia miała przekazywać szkalujące go informacje dotyczące życia osobistego do oddziałów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i mediów. Według publikacji Onetu list miała też wysłać do samego Markiewicza na jego domowy adres, otrzymany od Piebiaka.

Markiewicz odniósł się do publikacji Onetu w rozmowie z TVN24. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Oglądaj Wideo: tvn24, Onet Piebiak: mogę się jedynie cieszyć i być wdzięcznym za tak piękne i z rozmachem prowadzone czynności

Dymisja Łukasza Piebiaka

We wtorek po południu Łukasz Piebiak w oświadczeniu poinformował, że podaje się do dymisji. "W poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęciłem cztery lata ciężkiej pracy, składam na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu" - zaznaczył Piebiak. Piebiak złożył rezygnację. Ziobro "z dezaprobatą" przyjął okoliczności sprawy W poczuciu... czytaj dalej »

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zażądał wyjaśnień od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie doniesień Onetu. Zapowiedział, że w ślad za wyjaśnieniami szefa Ministerstwa Sprawiedliwosci podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.

Zawiadomienie do prokuratury i wniosek do prezesa UODO

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska we wtorek informowała, że lewica złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra Łukasza Piebiaka polegającego na nielegalnym przetwarzaniu danych osobowych. Dodała, że złożony zostanie również wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Uważamy, że pan Łukasz Piebiak naruszył ustawę o RODO, o danych osobowych. I uważamy, że w związku z tym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) powinien zainteresować się tą sprawą - podkreśliła Żukowska.

Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

"Złożyłem właśnie wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzenie pilnej kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości i Biurze KRS w związku z informacjami o procederze nękania ludzi za aprobatą Łukasza Piebiaka" - napisał Wachowiec na Twitterze.



Złożyłem właśnie wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzenie pilnej kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości i Biurze KRS w związku z informacjami o procederze nękania ludzi za aprobatą Łukasza Piebiaka. pic.twitter.com/yvU9UUL1Wf — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) 20 sierpnia 2019



UODO: w środę decyzja w sprawie działań w związku z doniesieniami Onetu

Biuro Prasowe UODO potwierdziło, że "sprawa jest analizowana pod kątem działań, jakie w związku z tymi informacjami będziemy mogli podjąć". Urząd poinformował również, że w środę w tej sprawie odbędzie się spotkanie dyrektorów UODO z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają na nim zapaść "konkretne decyzje co do dalszych działań UODO".

Komentarze polityczne do publikacji Onetu >>>

Krystian Markiewicz o Łukaszu Piebiaku >>

Pełnomocnik Emilii, Konrad Pogoda komentuje sprawę >>>

Dziennikarka Onetu Magdalena Gałczyńska o sprawie Łukasza Piebiaka >>>