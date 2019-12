Napad na kantor w Krośnie Odrzańskim. "Siłowe wejście, sprawcy zabrali pieniądze"

Video: Policja Kujawsko-pomorska

Policjanci szukają sprawców napadu na jubilera w Szubinie

1.11| Do sklepu jubilerskiego wszedł mężczyzna. Chciał kupić zegarek. - Kiedy sprzedawczyni zajęta była rozmową z nim, do sklepu wszedł kolejny rzekomy klient i poszedł bezpośrednio do kantorka na zapleczu, skąd zabrał łańcuszki, a także gotówkę - mówi podkom. Justyna Andrzejewska z nakielskiej policji. Nagle kobieta zauważyła jak mężczyzna wychodzi z łupem. Próbowała ich zatrzymać, ale bezskutecznie. Złodzieje uciekli.

»