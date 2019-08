Miasto, fotoradar, kierowca jedzie pod prąd. "Nie dość, że skandal, to jeszcze zagrożenie"





Kierowca mercedesa jechał pod prąd w Gorzowie Wielkopolskim. Gdy był na lewym pasie, z naprzeciwka jechały już bus, motocyklista, a za nim auto osobowe. - Szczęście w nieszczęściu, że było tam ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę i fotoradar - mówi autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim na drodze krajowej numer 22. Reporter 24 dopiero teraz zdecydował się przesłać nagranie do naszej redakcji.

- Jechałem motocyklem widocznym na nagraniu. Kamerka umieszczona była w aucie, którym za mną jechała moja żona. Byłem w szoku, kiedy ujrzałem ten samochód - relacjonował pan Maciej.

Reporter 24 nie wie, w którym miejscu kierowca mercedesa mógł wjechać pod prąd.

Ograniczenie i fotoradar

- Pan, który jechał busem przede mną, krzyczał, że tamten jedzie wprost na czołowe. Na szczęście udało mu się bardzo szybko zjechać na prawy pas i wjechać jeszcze przed jadąca ciężarówkę - mówił Reporter 24.

Pan Maciej się zatrzymał, natomiast kierowca mercedesa z włączonymi światłami awaryjnymi zjechał na prawidłowy pas.

- Znam dobrze tę trasę. To nie dość, że skandal, to jeszcze zagrożenie. Gdybyśmy mieli 90 na liczniku, w życiu bym nie wyhamował i byłaby tragedia - opisywał motocyklista. - Szczęście w nieszczęściu, że było tam ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę i fotoradar - zakończył.