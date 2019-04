Ciągnik kołami do góry w stawie. Znaleziono zwłoki mężczyzny

Zwłoki 46-letniego mężczyzny znaleźli strażacy płetwonurkowie w niedzielę w stawie w miejscowości Lubojna koło Częstochowy. Wcześniej w wodzie zauważono jego ciągnik. Leżał kołami do góry.

Wjechała autem do stawu, "była przerażona całą tą sytuacją" 23-latka straciła... czytaj dalej » 46-letni rolnik był poszukiwany od wczoraj, kiedy jego rodzina zgłosiła zaginięcie. W niedzielę w jednym ze stawów we wsi Lubojna (w województwie śląskim) znaleziono leżący kołami do góry ciągnik, który należał do mężczyzny.

Prawdopodobnie ciągnik osunął się z grobli

Wezwani strażacy płetwonurkowie ze specjalistycznej jednostki z Bytomia przez szereg godzin prowadzili akcję poszukiwawczą. W niedzielę po południu znaleźli zwłoki mężczyzny w wodzie. Za pomocą wyciągarki wydobyli też pojazd ze stawu.

Jak przekazał reporter TVN24 Paweł Szot, ciągnik, którym jechał mężczyzna, prawdopodobnie osunął się z grobli w pobliżu stawu i wpadł do wody.

Na miejscu obecna jest policja oraz prokurator.

Ciągnik leżący w stawie do góry kołami znaleziono we wsi Lubojna (w województwie śląskim)

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Źródło: tvn24 W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli strażacy płetwonurkowie