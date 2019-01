"Jak nie ma Nowoczesnej, to nie ma koalicji"

Video: tvn24

Platforma zaprasza na konwencję, Lubnauer odmawia

25.01 | Platforma Obywatelska w sobotę organizuje konwencję: "Kobieta, Polska, Europa". To ma być sposób na nowe otwarcie, ucieczkę do przodu przed Robertem Biedroniem, a przede wszystkim na znalezienie konkretów, którymi można by przekonać wyborców. Trudno jednak będzie, bo opozycja nie potrafi dogadać się ze sobą - nawet w tej sprawie.

»