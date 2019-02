"Jeżeli Petru zwróci się z propozycją powrotu do Nowoczesnej, to nie widzę przeszkód"





Lider partii Teraz! Ryszard Petru zwrócił się w piątek do "przyjaciół z Nowoczesnej" z propozycją powołania klubu federacyjnego. Katarzyna Lubnauer w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentowała ten pomysł. - Nie uważam, by dobrym pomysłem była federacja. My jesteśmy przywiązani zarówno do nazwy, jak i do naszego klubu w tym kształcie - podkreśliła. Zaznaczyła jednak, że "nie widzi przeszkód", aby Petru wrócił do Nowoczesnej.

Petru skierował w piątek list do "przyjaciół z Nowoczesnej" z propozycją powołania wspólnego klubu poselskiego. "Najwyższy czas połączyć siły i rozpocząć ścisłą współpracę w trosce o realizację wspólnych postulatów" - stwierdził.

Petru zaproponował stworzenie klubu federacyjnego, który miałby się nazywać "Teraz Nowoczesna".



"Nie uważam, by dobrym pomysłem była federacja"

- Jeżeli Ryszard Petru zwróci się z propozycją powrotu do Nowoczesnej, do klubu i będzie zgoda wszystkich członków klubu, to ja nie widzę przeszkód - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej.

Zaznaczyła, że "nie uważa, by dobrym pomysłem była federacja". - My jesteśmy przywiązani zarówno do nazwy, jak i do naszego klubu w tym kształcie. Musimy mieć swobodę w decydowaniu, jak głosujemy, w jaki sposób się wypowiadamy w imieniu partii, to może nam dać tylko klub, który reprezentuje nasze wartości - podkreśliła Lubnauer.

Dodała, że nazwa "Teraz Nowoczesna", którą zaproponował Petru, "nie jest rozpatrywana".

- Ryszard Petru miał możliwość pozostania w Nowoczesnej, pozostania w klubie Nowoczesnej. Podjął decyzję, to była jego autonomiczna decyzja - wskazywała.

Lubnauer za Petru

Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL. 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 procent głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczynią m.in. Katarzyna Lubnauer. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.

Petru opuścił partię 11 maja 2018 r. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią "reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm". Jak dodał, nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej.

Nowa ugrupowanie polityczne

W połowie listopada 2018 r. Ryszard Petru oraz była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus powołali Teraz! - nowe ugrupowanie polityczne.