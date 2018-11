Lubnauer: nie ma zapotrzebowania na podróbkę Nowoczesnej

Video: Aleksandra Kąkol / Fakty po południu

Zjednoczenie opozycji? Nowa partia Petru komplikuje układankę

Są znane nazwiska, są ogólne hasła, jasno określony polityczny oponent. Jest też pytanie: po co to wszystko? Po co teraz zakładać kolejną partię opozycyjną, nie różniącą się znacząco od innych? Tu konkretów już brak. Na tle podziałów pojawia się pytanie o wspólną listę wyborczą.

