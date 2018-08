"Powoli dzieje się RzeczPiSpolita"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Mamy trochę niedobór kadr"

16.07 | Nagrody dla ministrów to był "wypadek przy pracy", ale obowiązek zwrotu był "bardzo bolesny" - ocenił w niedzielę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (Prawo i Sprawiedliwość). - Ludzie dostawali przez półtora roku co miesiąc po parę tysięcy, a na koniec, jak się to uskładało, to musieli kilkadziesiąt oddać - stwierdził. Terlecki stwierdził także, że PiS cierpi na "niedobór kadr" i że w opozycji jego partia "nie rozwinęła się".

