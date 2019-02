Nowoczesna dołącza do Koalicji Europejskiej

W piątek na zebraniu zarządu Nowoczesnej zdecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć Koalicję Europejską - poinformowała w piątek na konferencji prasowej szefowa partii Katarzyna Lubnauer.

"Czas połączyć siły". Petru pisze do Nowoczesnej Lubnauer podkreślała, że "ważne jest, żeby z Polski była silna reprezentacja tych sił, które są proeuropejskie i chcą budować silną Unię Europejską, chcą zadbać o silną pozycję Polski w Unii".

Jednomyślna decyzja członków Nowoczesnej

- Dzisiaj na spotkaniu na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny - dodała szefowa Nowoczesnej.

Lubnauer podkreśliła, że zarząd Nowoczesnej podjął w tej sprawie decyzję jednomyślnie.

Zieloni dołączyli do Koalicji Europejskiej Poinformowała również, że nie ma jeszcze decyzji co do ewentualnych kandydatów Nowoczesnej w nadchodzących wyborach do europarlamentu, a decyzje będą podejmowane wspólnie z koalicjantami.

Koalicja Europejska

1 lutego grupa byłych premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o stworzenie szerokiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pod deklaracją "Koalicja Europejska dla Polski" podpis złożyli między innymi: szef PO Grzegorz Schetyna, byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ Radosław Sikorski.

Do Koalicji Europejskiej przystąpił też Sojusz Lewicy Demokratycznej i Zieloni.

Oglądaj Wideo: Martyna Olkowicz/Fakty po południu SLD dołącza do Koalicji Europejskiej. "Małżeństwo z rozsądku"