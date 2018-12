Lubnauer: mam wrażenie, że Kamili zaczęło się spieszyć, zaczęła wykonywać nerwowe ruchy

Video: tvn24

Gasiuk-Pihowicz: nie poszłam do polityki szukać przyjaciół

06.12 | Od miesięcy w Nowoczesnej rysował się pewien spór. Były to rozmowy wewnętrzne i nie wychodziły do debaty publicznej - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Kamila Gasiuk-Pihowicz (Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska). Jak podkreślała, "nie przeszła do żadnej Platformy Obywatelskiej". - Ten szyld, któremu jestem wierna to szyld Koalicji Obywatelskiej - dodała.

