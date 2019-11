Pędził 205 km/h, bo pasażerka prosiła, by ją rozbudził





W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h 28-letni kierowca audi pędził drogą krajową o 115 km/h szybciej. Tę gonitwę zarejestrowała policyjna kamera. Po zatrzymaniu pasażerka auta próbowała tłumaczyć kierowcę. Twierdziła, że zasypiała i prosiła go, by prędkością "ją rozbudził". Mężczyzna został surowo ukarany mandatem i punktami karnymi.

To dziecinnie proste. Kierowco, zobacz, jak robią to przedszkolaki Są auta,... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 20 na drodze krajowej numer 2 na trasie Wólka Dobryńska-Zalesie w województwie lubelskim. Wtedy to policjanci z grupy "Speed” zatrzymali do kontroli osobowe audi. Jego kierowca, 28-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, co udało się zarejestrować policyjną kamerą.

Część winy chciała wziąć na siebie

W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h kierowca pędził z prędkością 205 km/h. Dopuszczalną prędkość przekroczył więc o 115 km/h.

- W trakcie prowadzonych przez mundurowych czynności pasażerka auta próbowała część winy wziąć na siebie twierdząc, że zasypiała i to ona poprosiła kierowcę, by ten "ją rozbudził" – przytacza sytuację podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany wysokim mandatem karnym w kwocie 750 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek na drodze: - Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Mężczyzna pędził 205 km/h na trasie Wólka Dobryńska-Zalesie