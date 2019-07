Ktoś zgubił kilka tysięcy złotych. Policja szuka właściciela gotówki

Policjanci szukają właściciela gotówki zgubionej przy jednym z bankomatów w centrum Lublina. Osoba, która ją znalazła, przekazała zgubę dyżurnemu policji. To znaczna kwota pieniędzy, ale policjanci nie ujawniają, jaka dokładnie i w jakich banknotach, by móc zweryfikować właściciela.

Do policjantów z VI Komisariatu Policji w Lublinie we wtorek około południa zgłosił się uczciwy znalazca kilku tysięcy złotych. Pieniądze przekazał dyżurnemu policji z informacją, że znalazł gotówkę przy jednym z sieciowych bankomatów w centrum miasta. Teraz policjanci z "szóstki" poszukują jej właściciela. Proszą, by osoba, która zgubiła gotówkę, zgłosiła się do komisariatu przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie.

- Jeszcze nikt się nie zgłosił po te pieniądze. W pierwszej kolejności opublikowaliśmy komunikat. Jeśli nie będzie odzewu, wtedy podejmiemy dalsze czynności - mówi sierż. szt. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Policjanci nie podają nazwy bankomatu, dokładnej kwoty zgubionej gotówki ani nominałów banknotów, bo te dane będą im potrzebne do identyfikacji i uwiarygodnienia właściciela pieniędzy. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwrócą się do właściciela sieci bankomatów lub do banku i ustalą, kto we wskazanych godzinach mógł wypłacać taką kwotę pieniędzy. Policjanci liczą, że właściciel sam zgłosi się na komisariat po odbiór gotówki.