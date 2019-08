"Jest bardzo niebezpieczny". Uciekł do lasu z siekierą i widłami, towarzyszy mu duży pies

Przerażona rodzina wezwała patrol policji do mężczyzny biegającego z siekierą. Interweniujących policjantów zaatakował widłami. Ci użyli paralizatora i oddali strzały ostrzegawcze. Wtedy 42-latek poszczuł ich psem i uciekł do pobliskiego lasu, gdzie ukrywa się od soboty. Ma siekierę oraz widły. – Jest niebezpieczny. Apelujemy do mieszkańców pobliskich i ościennych miejscowości, żeby nie zbliżali się i nie nawiązywali z nim kontaktu, tylko od razu nas powiadomili – proszą policjanci.

Groźne sceny rozegrały się w sobotę około godziny 5. nad ranem we wsi Naklik w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Wówczas 42-letni Janusz Deryło awanturował się i groził swoim najbliższym siekierą. Rodzina była przerażona i wezwała wsparcie. Mężczyzna zaatakował policjantów z Biłgoraja, którzy interweniowali na miejscu. Uszkodził ich radiowóz i poszczuł psem. Policjanci użyli paralizatora, jednak nie zdołali obezwładnić mężczyzny. Potem ostrzegali go strzałami w powietrze. Wtedy mężczyzna uciekł do lasu w okolicach wsi Naklik. Za nim pobiegł jego pies.

"Jest bardzo niebezpieczny"

Mężczyzna od soboty znajduje się w lesie lub ukrywa się u znajomych mu osób. Poszukiwany Janusz Deryło jest - według policji - bardzo niebezpieczny i nie panuje nad swoim zachowaniem.

- Mężczyzna leczył się psychiatrycznie i nie brał leków. Przez co mógł być agresywny – podkreśla starsza sierżant Agnieszka Pintal z biłgorajskiej policji.

Policja apeluje: w przypadku napotkania mężczyzny, niech nikt nie zbliża się do niego. Towarzyszy mu duży i agresywny wilczur. Poza tym mężczyzna ma przy sobie widły i siekierę, także przy jakiejkolwiek próbie rozmowy może zaatakować nawet przypadkową osobę. Każdy kto zauważy krępego mężczyznę o wzroście około 180 centymetrów i wadze blisko 100 kilogramów, z krótkimi siwiejącymi włosami, z owalną twarzą i przylegającymi uszami proszony jest o kontakt ze służbami pod numerem alarmowym 112. Janusz Deryło w dniu zaginięcia był ubrany w granatową koszulkę i jeansy. Może też mieć obrażenia lewej nogi.

Czwarta doba poszukiwań

Poszukiwania trwają nieprzerwanie od sobotniego poranka. W akcję zaangażowana jest cała jednostka biłgorajskiej policji, ze wsparciem policjantów z Komendy Wojewódzkiej z Lublina i Komendy Głównej.

- W tej chwili nikt nie ma wolnego, wszyscy są zaangażowani. Ponadto w poszukiwaniach uczestniczy śmigłowiec z kamerą termowizyjną, kamery policyjne, drony, psy tropiące. Jesteśmy też wspomagani przez straż graniczną i straż leśną. W gotowości czekają policyjni negocjatorzy – wymienia policjantka.