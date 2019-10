Ukrył się na strychu, załamał się pod nim strop. Wpadł wprost w ręce policjantów

Foto: KWP Olsztyn Video: Google Earth

Poznań: kierowca busa dowożącego niepełnosprawne dzieci...

28.03. | Dowoził niepełnosprawne dzieci do szkół i - jak się okazało - przy każdym tankowaniu kradł paliwo. Zamiast do auta, lał je do baniaka, a potem "przekręcał" licznik, by sprawa nie wyszła na jaw. Mężczyzna stracił już pracę, teraz może stracić wolność. Grozi mu 5 lat więzienia.

»