Po alkoholu, bez prawa jazdy, z trójką dzieci w samochodzie

Pijana matka wiozła dziecko do szkoły

29.04|10-latek zadzwonił do swojego ojca, że zaraz wyjeżdża z mamą do szkoły, a ta jest pijana. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na numer alarmowy policji. "To się zdarzało już wcześniej" - powiedział dyżurnemu. 40-latka została zatrzymana przez patrol na drodze do szkoły. Po kontroli okazało się, że ma 2,5 promila. Za jazdę po alkoholu grożą jej 2 lata więzienia.

