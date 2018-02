21-latek z Lubartowa został skazany za gwałt na 14-letniej dziewczynie. Sąd uznał, że mężczyzna w oczekiwaniu na karę więzienia może przebywać na wolności. Kilka tygodni po wyjściu z aresztu miał zgwałcić inną nieletnią. Tym razem 13-latkę.

W maju ubiegłego roku młody mężczyzna został skazany na 3 lata więzienia przez Sąd Okręgowy w Lublinie za zgwałcenie 14-latki. Sędzia zdecydowała jednak, że na miejsce w zakładzie karnym może on poczekać na wolności.

Zaledwie kilka tygodni po wyjściu z aresztu 21-latek miał zwabić do siebie poznaną przez internet 13-latkę, zgwałcić ją i grozić, że jeśli komuś coś powie, to zrobi jej krzywdę. Jak donosi "Dziennik Wschodni", kontakty z nastolatką mężczyzna utrzymywał przez miesiąc. W tym czasie próbował namówić ją, by ukradła rodzicom pieniądze.

Z ustaleń śledczych, dziewczynka wreszcie wyjawiła wszystko rodzicom, bo przestraszyła się, że jest w ciąży. Ci zawiadomili prokuraturę. 13-latka została zbadana przez psychologów, którzy uznali, że nie ma skłonności do konfabulacji i mówi prawdę.

Gwałt uwiecznił na zdjęciach

Sytuacja jest bardzo podobna do tej, za którą 21-latek w ubiegłym roku usłyszał wyrok. Jak relacjonuje "Kurier Lubelski", mężczyzna spotykał się wcześniej z 14-latką. W czerwcu 2016 roku porwał ją z ulicy i u siebie w domu zmusił do seksu oralnego. W jego trakcie robił zdjęcia. Później szantażował nimi dziewczynę i opublikował je w internecie.

Ten sam mężczyzna miał także ugryźć 12-latkę, która nie zgodziła się na spotkania z nim.

- Sędzia, która orzekała w sprawie aresztu, była sędzią delegowaną do Lublina i niedoświadczoną. Jak nieoficjalnie przyznają inni sędziowie, osoby z dłuższym stażem nie wydałyby takiej decyzji – opowiada Agnieszka Veljković, reporterka TVN24, która zajmuje się sprawą.

Mężczyzna nie przyznaje się do zgwałcenia 13-latki. Potwierdził, że była u niego w domu, ale twierdzi, że do niczego między nimi nie doszło. Deklaruje również, że nie wiedział o jej niepełnoletniości, a gdy poznał jej wiek, zerwał znajomość.

