23 rządowe loty Kuchcińskiego z rodziną. "15 tysięcy złotych przelewu" na cele charytatywne

Pytania o loty marszałka Kuchcińskiego. "Droga, ekskluzywna...

Iluż to Kuchcińskich lata rządowym samolotem w weekendy z Warszawy do Rzeszowa i z powrotem - pyta poseł klubu PO-KO Sławomir Nitras, analizując listy pasażerów. Zdaniem Nitrasa marszałek Sejmu Marek Kuchciński korzysta z rządowych samolotów do transportu siebie i swojej rodziny w celach prywatnych. Marszałek Kuchciński sprawy w czwartek nie skomentował. Kancelaria Sejmu RP poinformowała, że loty były służbowe, ale nie odniosła się do kwestii obecności członków rodziny.

