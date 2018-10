Marek Suski tłumaczy powody zakupu lotniska w Radomiu





- Z tych analiz, które były robione, wynika, że większość Polaków lata na południe Europy czy też do krajów afrykańskich. Czyli lotnisko położone na południe od Warszawy, jest bardzo dogodne dla przewoźników i dla pasażerów - wyjaśnił Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, komentując zakup portu lotniczego w Radomiu przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Jak poinformował na konferencji prasowej w Radomiu prezes PPL Mariusz Szpikowski, umowa o sprzedaży radomskiego lotniska została podpisana w obecności notariusza w sobotę rano w siedzibie PPL. - Kwota jest publicznie znana - to 12,7 miliona złotych - powiedział Szpikowski.

Schetyna o zakupie lotniska w Radomiu: głupia decyzja, ktoś postradał zmysły Zakup lotniska w... czytaj dalej » Jak zaznaczył, "dzięki zawarciu umowy o sprzedaży możliwe było wyznaczenie PPL - przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza oraz ministra Mikołaja Wilda (pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - red.) - jako zarządzającego portem w Radomiu. Uzgodnienia w tej sprawie podpisano w sobotę w Radomiu".

"To jest wielka przyszłość dla Radomia"

W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki. - To jest wielka przyszłość dla Radomia. Zwiększenie przepustowości portu, czy zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów. Portu, który będzie spójny z rozwojem, koncepcją infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej - jest dla Radomia wielką sprawą - mówił szef rządu.



- To, co udało się tutaj zrobić, podpisanie tej pierwszej umowy i wielka, potężna inwestycja, którą minister Wojciech Skurkiewicz tutaj dla Radomia przyprowadził, wielkości ponad miliarda złotych, jest bardzo ważna z punktu widzenia tworzenia realnych miejsc pracy - dodał Morawiecki.

"Pasażer lecący na wakacje, ma dużo więcej czasu"

Kaczyński chciał wyjaśnień w sprawie "układu radomskiego". Mazurek: wiem, że je dostał Rzeczniczka Prawa... czytaj dalej » Kandydat PiS na prezydenta Radomia Wojciech Skurkiewicz nie chciał ocenić, co te plany oznaczają dla warszawskich lotnisk. Mikołaj Wild z ministerstwa infrastruktury, na co dzień odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, wyjaśnił z kolei, że "chodzi o to, żeby lotnisko Chopina mogło skupić się na tym, do czego tak naprawdę zostało stworzone: żeby było lotniskiem tranzytowym".

Jeszcze niedawno, w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, lotnisko Chopina w Warszawie miało być "wygaszane", a to w Modlinie wręcz "wchłonięte".

- Nie ma możliwości wyrzucenia siłowego z Okęcia tanich linii lotniczych, linii czarterowych. Jeżeli będziemy chcieli to zrobić, czeka nas karczemna awantura, niestety przy udziale Komisji Europejskiej - wyjaśnia Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Ekonomicznych "TOR".

Kolejny zakup rządu

Suski mówi o "wymysłach", Kaczyński żąda wyjaśnień. Po reportażu "Superwizjera" Układ ma się... czytaj dalej » To kolejny rządowy zakup w ostatnich dniach. We wtorek na Kasprowym Wierchu premier ogłosił odkupienie za nieujawnioną kwotę Polskich Kolei Linowych.

W lipcu Port Lotniczy Radom złożył do sądu wniosek "o wymuszoną sprzedaż ze wskazaniem przyszłego nabywcy lotniska", czyli Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL).

Przedsiębiorstwo zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie. W połowie września sąd ogłosił upadłość spółki i zatwierdził tzw. procedurę pre-pack, wskazując jako nabywcę PPL. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa za cenę nie niższą 12,7 mln zł.

