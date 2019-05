Zdarzało się, że do samolotu nie wsiadał tam nikt. Rząd chce 10 milionów pasażerów w Radomiu

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Jak odciążyć Okęcie? Pomysł CPK ma kolejnego krytyka, wraca...

To kolejny, bardzo stanowczy głos w dyskusji nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiosna Roberta Biedronia jest na "nie". Ich zdaniem to pomnik władzy PiS i miliardy wyrzucone w błoto. W ocenie Biedronia lepiej rozwijać istniejące już lotniska w Modlinie i Radomiu. Lotnisko w Modlinie jak do tej pory dobrze sobie radzi. W ogóle nie poradziło sobie lotnisko w Radomiu, ale ono ma dostać drugą szansę.

»