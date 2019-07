"Niech pan otworzy szuflady, sejfy, znajdzie te listy i pokaże je opinii publicznej"





Posłowie klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej składają dwa wnioski: o oficjalne ponaglenie szefa Kancelarii Sejmu w sprawie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dotyczącego ujawnienia nazwisk osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz "o oficjalne stwierdzenie prawomocności" tego wyroku - poinformowała we wtorek Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO). Tego samego dnia dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka przekazał, że uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, które ostatecznie zobowiązuje do udostępnienia list, dotarło do Kancelarii Sejmu.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł pod koniec czerwca, że Kancelaria Sejmu ma udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tym samym NSA oddalił wówczas skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu w tej sprawie od zapadłego w sierpniu 2018 roku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dwa wnioski w sprawie list poparcia kandydatów do KRS

NSA uzasadnia wyrok w sprawie ujawnienia list poparcia do KRS W czwartek... czytaj dalej » - W związku z tym, że pan marszałek (Sejmu, Marek - red.) Kuchciński i Kancelaria Sejmu nadal nie wywiązali się z prawomocnych i ostatecznych wyroków sądów, dzisiaj postanowiliśmy im w tym pomóc. Składamy dwa wnioski. Pierwszy z tych wniosków to jest oficjalne ponaglenie wobec szefa Kancelarii Sejmu o wykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sierpnia 2018 roku - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Platformy Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Dodała, że wspomniany wniosek "otworzy drogę do złożenia skargi na bezczynność, a w konsekwencji do nałożenia grzywny na Kancelarię Sejmu". - Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć działanie Kancelarii (Sejmu - red.), składamy także do sądu wniosek o oficjalne stwierdzenie prawomocności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sierpnia 2018 roku - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Jak zauważyła, pod koniec ubiegłego tygodnia na stronie NSA został opublikowany wyrok wraz z uzasadnieniem, który zapadł pod koniec czerwca. - Dzisiaj, za pomocą tych dwóch wniosków, mówimy Kancelarii Sejmu i marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu "sprawdzam". Ostateczny i prawomocny wyrok NSA w sprawie list poparcia dla politycznych nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa jest, uzasadnienie tego wyroku opublikowane na stronie NSA od kilku dni jest - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

- Dalsze łamanie prawa i niepublikowanie list spotka się z naszej strony z reakcją prawną. Będziemy wykorzystywali wszystkie kroki prawne, aby obywatele mieli możliwość poznania, kto podpisał się pod listami poparcia dla nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa - oświadczyła.

Kamila Gasiuk-Pihowicz opublikowała także we wtorek na Twitterze zdjęcie ponaglenia w sprawie udostępnienia list poparcia.



Marszałek Kuchciński nadal nie wykonał prawomocnego wyroku i nadal nie opublikował list poparcia dla politycznych nominatów w KRS. Złożyliśmy oficjalne ponaglenie Kancelarii Sejmu by ten wyrok wykonała. Otwiera to drogę do złożenia skargi na bezczynność i nałożenie grzywny. pic.twitter.com/yS3CokH6RX — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) 16 lipca 2019

"Panie marszałku, niech się pan nie boi"

Poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej zaapelował do marszałka Sejmu o ujawnienie list.

- Panie marszałku, niech się pan nie boi, niech pan pokaże te listy, pan za to odpowiada. Niech pan otworzy szuflady, sejfy, znajdzie te listy i pokaże je opinii publicznej, bo my wszyscy mamy prawo wiedzieć, kto poparł tych nominatów do KRS-u. Czy ci sędziowie, którzy podpisali się pod tymi listami, awansowali w ostatnim czasie, czy zostali prezesami sądów, albo czy oni dzisiaj pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości - mówił poseł.

Jak przekonywał, "marszałek widmo, który przenika po korytarzach sejmowych w kordonie Straży Marszałkowskiej, ukrywa przed opinią publiczną informacje o tym, kto poparł tych politycznych nominatów. To jest skandaliczne, ponieważ Sejm powinien być przykładem transparentności".

CIS: uzasadnienie dotarło do Kancelarii Sejmu 16 lipca

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka napisał we wtorek na Twitterze, że "pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dot. udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS, zostało we wtorek doręczone do Sejmu i trafiło do służb prawnych Kancelarii".

"Przedstawiciele KS będą kontaktować się z posłanką-wnioskodawcą ws. realizacji wniosku (pisownia oryginalna - red.)" - dodał.

Grzegrzółka pytany w wymianie SMS-ów z reporterem TVN24 Radomirem Witem, co teraz w sprawie list poparcia planuje Kancelaria Sejmu, wskazywał, że "teoretycznie mamy 14 dni na wykonanie wyroku. W praktyce - sprawa potoczy się najpewniej znacznie szybciej".



Pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dot. udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS, zostało we wtorek doręczone do Sejmu i trafiło do służb prawnych Kancelarii. Przedstawiciele KS będą kontaktować się z posłanką-wnioskodawcą ws.realizacji wniosku — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) 16 lipca 2019

Do NSA odwołała się Kancelaria Sejmu

Marszałek chciał, by o listy poparcia do KRS "pytać go w Sejmie". Został zapytany W sobotę na... czytaj dalej » W sierpniu 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w decyzję szefa Kancelarii Sejmu o odmowie ujawnienia między innymi nazwisk sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do nowej KRS.

Skargę w tej sprawie złożyła posłanka klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, której Kancelaria Sejmu odmówiła udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS zawierających wykaz obywateli oraz sędziów popierających te zgłoszenia. Kancelaria Sejmu odwołała się od tego wyroku do NSA, który zdecydował, że kancelaria ma udostępnić wykaz nazwisk.

Sejm w marcu 2018 roku wybrał 15 sędziów na członków nowej, wyłanianej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur - spośród zgłoszeń, które napłynęły - wskazał klub Prawa i Sprawiedliwości, a sześć klub Kukiz'15.