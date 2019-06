"Nie obawiamy się tego rodzaju gróźb. Nam już zaszkodzić nie można"

Użył sformułowania, które robi wrażenie jakiegoś ultimatum, że "jeżeli nie otrzymam tego aktu łaski, to wtedy coś tam zrobię", ale w gruncie rzeczy nie wynika z tego, że coś zrobi - tak Marek Ast w rozmowie z TVN24 skomentował listy, jakie Marek Falenta miał napisać do prezydenta, premiera i prezesa PiS. Jak przekonywał Ast, nie mogą one zaszkodzić partii rządzącej. Katarzyna Lubnauer komentowała, że "PiS nie może się zdecydować", jak traktować listy skazanego w związku z aferą podsłuchową biznesmena.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" opisała treść listu, jaki Marek Falenta skazany w aferze podsłuchowej na 2,5 roku więzienia, skierował do prezydenta Andrzeja Dudy. Według "Rzeczpospolitej" biznesmen napisał, że ujawni zleceniodawców i szczegóły afery podsłuchowej, jeżeli prezydent go nie ułaskawi i przekonywał, że został "okrutnie oszukany" przez ludzi "wywodzących się z formacji" głowy państwa. Dokument wstrzymany. Nie będzie zawiadomienia o podejrzeniu szantażowania prezydenta przez Falentę Warszawski sąd... czytaj dalej »

W czwartek ta sama gazeta ujawniła, że istnieje też prywatny list Falenty do premiera Mateusza Morawieckiego.

W środę natomiast "Gazeta Wyborcza" opublikowała fragmenty listu, który Falenta napisał w lutym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu. Zresztą taka była obietnica Panów z CBA" - czytamy w publikacji.

"Cała sytuacja jest bardzo nietypowa"

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, pytany o list Marka Falenty skierowany do prezydenta, mówił, że dokument został przekazany również prokuratorowi krajowemu.

- 21 maja po analizie treści tej prośby o łaskę skierowałem pismo do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego z prośbą o dokonanie oceny prawno-karnej treści tego dokumentu. Z uwagi na jego formę te okoliczności będzie analizowała prokuratura. Można powiedzieć, że ta prośba jest bardzo nietypowa. Cała sytuacja jest bardzo nietypowa - ocenił Mucha.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "pismo z dnia 12 kwietnia 2019 r. zawierające kolejną prośbę o ułaskawienie Pana Marka Falenty wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 6 maja 2019 r."

"W dniu 24 maja 2019 r. prośba o zastosowanie prawa łaski wobec Pana Marka Falenty została przekazana, tak jak poprzednie prośby w jego sprawie, Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej stosownego biegu w trybie art. 561 k.p.k., czyli nadano jej tzw. tryb zwykły, w którym w pierwszej kolejności prośbę o akt łaski oceniają sądy orzekające i wydają swoje opinie w kwestii ułaskawienia" - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP w oświadczeniu. Święczkowski o sprawie Falenty: nie ma żadnych nowych dowodów, ale jest tajemnica śledztwa Nie ma żadnych... czytaj dalej »

Równolegle z tymi czynnościami 21 maja tego roku wiceszef KPRP Paweł Mucha wystosował pismo do Prokuratora Krajowego, zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego "zawierające prośbę o dokonanie oceny prawno-karnej pisma Pana Marka Falenty".

W czwartek tvn24.pl dowiedział się, że warszawski sąd nie złoży zawiadomienia o podejrzeniu szantażowania przez biznesmena Marka Falentę najważniejszych osób w państwie. Przesłanie do prokuratury dokumentu przygotowanego przez jednego z sędziów wstrzymała prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner.

"Nam to już zaszkodzić nie można"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości skomentowali również list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznika PiS w środę mówiła, że list ten wpłynął do biura prezesa PiS, jednak nie nadano mu dalszego biegu. "Nie było żadnych podstaw, by odnosić się do jego kuriozalnej treści" - napisała rzeczniczka PiS w środę na Twitterze.

- Tonący brzytwy się chwyta. Użył sformułowania, które nie jest właściwe, które rzeczywiście robi takie wrażenie jakiegoś ultimatum, że jeżeli nie otrzymam tego aktu łaski to wtedy coś tam zrobię, ale w gruncie rzeczy nie wynika, że coś zrobi - tak Marek Ast w rozmowie z TVN24 skomentował listy Falenty.

Na uwagę, że te listy mogą zaszkodzić formacji rządzącej, odparł: - Nam to już zaszkodzić nie można. Nie obawiamy się tego rodzaju gróźb.

"PiS nie potrafi się zdecydować"

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że "PiS nie potrafi się zdecydować". - Czy to jest paskudny nieprawdziwy szantaż i wtedy należy ukarać kogoś, kto przy pomocy oszczerczych oskarżeń próbuje skompromitować obecną władzę, albo to jest coś, czego się rzeczywiście boją i w tej sytuacji nic z tym nie robią - skomentowała. Falenta pisał do Kaczyńskiego. "Jeżeli PiS nie boi się tej sprawy, to proszę bardzo, komisja śledcza" Falenta,... czytaj dalej »

Jej zdaniem dziwne jest, że kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości otrzymał list, "nie podał tego do prokuratury z informacją, że ktoś próbuje go szantażować". - Dziwne jest, że nie ujawnił tego mediom, wychodząc z założenia, że nie ma nic do ukrycia - dodała Lubnauer.

"Prokurator potraktował to jak gorący kartofel"

Krzysztof Brejza zaznaczył, że ta sytuacja pokazuje, iż "prokuratura powinna być niezależna od polityków". - Widać, że pan prokurator potraktował to jak gorący kartofel, który trzeba gdzieś odrzucić zamiast się tym porządnie zająć. Tak poważnymi informacjami! Informacjami świadczącymi o tym, że zorganizowana grupa przestępcza mogła dokonać zamachu stanu, zamachu na legalne organy państwa - mówił.

