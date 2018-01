- Ja nie odpowiadam za to, co piszą różni dziennikarze na Twitterze. To jest bardzo specyficzna forma kontaktowania. Mi się oczywiście określenie "parch" nie podoba, ale Twitter rządzi się swoimi prawami i nie zamierzam w to ingerować - mówił w "Tak jest" w TVN24 Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy", pytany o wpis publicysty tego tygodnika Rafała Ziemkiewicza. Wypowiedział się też na temat audycji Marcina Wolskiego i Rafała Ziemkiewicza w telewizji publicznej. - Uważam, że nie jest dobrą rzeczą śmianie się z tak poważnych spraw, jaką jest i było mordowanie ludzi - mówił.