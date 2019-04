Premier zapowiedział likwidację OFE. Opozycja mówi o "dziurze Morawieckiego"

Video: tvn24

Atrakcyjna OFErta?

To będzie decyzja w bardzo ważnej sprawie, o której bardzo dużo już powiedziano ale tak, że niewiele osób rozumie o co chodzi. Może poza tym, że rząd doraźnie zmniejszy zadłużenie państwa. Pozostaje najważniejsze pytanie: czy to, co opłaca się dziś rządzącym, będzie jutro korzystne dla rządzonych. Reporter "Czarno na białym" wyjaśnia, co dla nas będą oznaczały zmiany wprowadzane przez rząd w systemie emerytalnym. I z czym będzie wiązał się wybór jednego z dwóch pozostawionych nam wariantów oszczędzania na emeryturę.

