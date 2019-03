"Byłem przekonany, że już nigdy nie wystartuję"

Video: tvn24

Miller: Koalicja Europejska może wspólnie pójść do wyborów...

25.03 | - Jeżeli będzie sukces, w co wierzę, to tak może być. Sukces w wyborach do parlamentu europejskiego uskrzydli koalicję, wzmocni i będzie stanowił dodatkową motywację, żeby w takim kształcie, a może w składzie poszerzonym, koalicja poszła do wyborów do Sejmu i Senatu - stwierdził Miller.

»