"Mamy do czynienia z nacjonalizmem izraelskim"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Nikt nie zrobił tyle dla przejrzystości życia publicznego w...

06.02 | Adam Bielan odniósł się w "kropce nad i" do komunikatu CBA, które nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego prezesa PiS. Wnioski w tej sprawie w ubiegłym tygodniu złożyły Platforma Obywatelska i Partia Razem. Miało to związek z treścią tak zwanych taśm Kaczyńskiego. - W Polsce mamy oświadczenia majątkowe dzięki aktywności Jarosława Kaczyńskiego - zauważył Bielan. - Nikt nie zrobił tyle dla przejrzystości życia publicznego w Polsce, co on. Zmusił Sejm do tego, by uchwalić ustawę o jawności oświadczeń majątkowych parlamentarzystów – ocenił.

»